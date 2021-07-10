Про це повідомляє Just Jared.
Пара придбала будинок в Індіан-Крік всього через кілька місяців після того, як, за чутками, вони купили інший будинок в цьому ж районі.
Зазначається, що Індіан-Крік закритий острів на північ від Маямі-Біч, що охороняється. Він є домом для багатьох мільярдерів і знаменитостей.
Будинок, який купили Іванка і Джаред, розташований на 1,3 акра землі. У дворі є кілька басейнів і великий причал. А в особняку шість спалень і житлова площа 8 510 квадратних футів.
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