Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер придбали особняк вартістю 24 мільйони доларів на одному з найпрестижніших островів Флориди.

Про це повідомляє Just Jared.

Пара придбала будинок в Індіан-Крік всього через кілька місяців після того, як, за чутками, вони купили інший будинок в цьому ж районі.

Зазначається, що Індіан-Крік закритий острів на північ від Маямі-Біч, що охороняється. Він є домом для багатьох мільярдерів і знаменитостей.

Будинок, який купили Іванка і Джаред, розташований на 1,3 акра землі. У дворі є кілька басейнів і великий причал. А в особняку шість спалень і житлова площа 8 510 квадратних футів.