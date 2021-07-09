76-річний голлівудський актор Майкл Дуглас оголосив про те, що продає квартиру на Мангеттені (Нью-Йорк) за 21,5 млн доларів.

Про це повідомляє DiRT.

Квартиру в 13-поверховому будинку на Верхньому Вест-Сайді збираються продати за понад 20 мільйонів доларів. Будинок спроєктувала архітектурна фірма Townsend Steinle and Haskell в 1908 році.

Квартира Дугласа – комплекс із двох квартир. Спочатку це було 15 окремих кімнат, які модернізував у дев’ять архітектор та дизайнер Тьєррі Деспон.

У квартирі підлога та двері з червоного дерева, бібліотека, меблі із зістареної шкіри, скляні шафи й так далі.