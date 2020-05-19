Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
За словами телеведучої Алли Мазур, операція показала, що вона вчасно звернулася до лікарів.
“Ми знову разом! Основна частина лікування позаду, прогнози хороші. До медиків звернулася вчасно – показала операція. Сили відновлюються. І можу нарешті повернутися до улюбленої справи”, – написала Мазур.
За її словами, вона ні на день не втрачала зв’язку з колегами.
12 листопада 2019 року Мазур розповіла, що у неї виявили злоякісну пухлину, хоча ніякі симптоми раку не виявлялися.
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