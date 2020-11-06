Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Ось я приїхала з еміратщини й дивлюся, розводять тут черговий срач. Це вже просто смішно. Чи бачите, комусь не сподобалося те, що я виступила в Арабських Еміратах на спільному концерті з Філіпом Кіркоровим. Річ у тім, це, виявляється, “зрада”, а сам Філіп, виявляється, ворог України. Я, звичайно, могла б віднести весь цей хейт до загального стресу і карантину, який сильно впливає на психіку, і без того пригнічену виборами, пандемією. І не звертати уваги на політично стурбованих і просто хворих на голову, але мені ось що стало особливо цікаво. Я б сказала, підозріло цікаво”, – заявила Полякова.

Вона зазначила, що ідея показати шоу Полякової в Дубаї виникла в січні 2020 року.

“Дубай. Нагадайте мені, будь ласка, де в Росії знаходиться це місто, щоб щось писати про “зраду” і про мою позицію, що вона там якось змінилася. А вона у мене чітка і конкретна: я буду виступати там, де хочу і з ким хочу, і вважаю за можливе для себе. В Росії я не виступаю. У Дубаї я виступаю. Якщо ця позиція не збігається з вашою, то це ваші проблеми. Я не збираюся її з вами погоджувати, обговорювати. До речі, і з Філіпом я теж нічого не обговорюю. Він знає моє ставлення до політики уряду Росії щодо України.

Проте він поважає мою думку. Я знаю, що для нього ці питання виглядають по-іншому. Перш за все, чого хоче Філіп і чого взагалі хоче будь-яка нормальна людина – це мир. Між людьми, між країнами. І він пише про це! Так, як він відчуває, так, як він бачить. Не про те він пише, як і яким повинен бути цей мир, на чиїх умовах. Він просто хоче миру. І я хочу миру. Так, я хочу, щоб нам повернули наші землі, вивели військових, повернули кордон. І, так, я прийняла для себе рішення, що хочу працювати в Україні, що не виступатиму на території Росії до тих пір, поки політика щодо моєї країни там не зміниться. Але це мої рішення, мої особисті рішення. І я не буду це обговорювати ні з ним, ні з вами. Я буду сама вирішувати це”, – додала співачка.