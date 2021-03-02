Жителька села Борщів на Житомирщині, 76-річна Ольга Габро прославила український борщ в США. Її рецепт з'явився на сторінках газети The New York Times, а сама вона стала героїнею романтичних листівок про цю страву.

#Букви розповідають, як це сталося.

На сторінках The New York Times

В грудні минулого року в американській газеті The New York Times вийшла стаття “У російсько-українському конфлікті відкривається новий фронт: борщ” авторства української журналістки Марії Вареникової.

У матеріалі йдеться про історію походження борщу та посягання росіян на привласнення цієї страви. В цьому ключі авторка розповідає і про боротьбу українського кулінара і телеведучого Євгена Клопотенко за встановлення над борщем “суверенітету”, зокрема, через проведення культурних заходів, присвячених приготуванню борщу.

Ілюструють статтю кадри фотографки Оксани Парафенюк, що були зроблені в селі з символічною назвою Борщів на Житомирщині. На них можна побачити типовий пейзаж українського села, поля, на яких місцеві мешканці вирощують овочі, з яких потім борщ і готують.

На фото можна побачити і родину місцевої мешканки — 76-річної Ольги Габро. Саме вона поділилася з виданням рецептом страви, а також показала, як її готує.

Зокрема, Габро розповіла журналістці головний секрет приготування борщу: використовувати дві каструлі — одну для приготування м’яса, квасолі, картоплі і іншу для буряка, моркви — а змішувати інгредієнти вже перед подачею на стіл.

На сторінках артбуку і листівках

Габро поділилася секретом приготування борщу не тільки з закордонним виданням. Її ж рецепт потрапив до кулінарного артбуку письменниці, журналістки, дослідниці Євгенії Кузнєцової “Готуємо в журбі”.

Як розповіла авторка артбуку, його сторінки теж прикрасили фотографії Оксани Парафенюк.

Вийшли і романтичні листівки із кадрами з Габро та підписом: “Люблю тебе більше, ніж борщ моєї бабці”.

“Бо це найвищий прояв любові”, — жартома пояснює Кунцєцова.