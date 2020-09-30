В Мережі з'явилися перші кадри нового сезону американо-британського серіалу "Корона" від Netflix.

Кадри опубліковані в Instagram-акаунті Netflix та офіційному Twitter серіалу.

Серіал “Корона” – це історичний драматичний телесеріал, присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II. Творцем і сценаристом телешоу виступає Пітер Морган, а виробництвом займаються компанії Left Bank Pictures і Sony Pictures Television.

У нових кадрах можна побачити Олівію Колман у ролі Єлизавети II, а також Джилліан Андерсон в ролі прем’єр-міністерки Маргарет Тетчер та Емму Коррін в ролі юної принцеси Діана.