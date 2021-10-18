Репер Jay-Z та його дружина Бейонсе продають розкішний маєток, у якому кілька місяців тому сталася пожежа.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Пара розраховує продати маєток 1925 року у садовому районі NOLA в Новому Орлеані щонайменше за 4 450 000 доларів.

Триповерховий особняк площею 1235 м² має 7 спалень і 8 ванних кімнат. Архітектура виконана у стилі іспанського бароко. Спочатку будівля була пресвітеріанської церквою.

Зараз у маєтку можна не тільки жити. Його також орендують для проведення творчих заходів, камерних концертів й навіть весіль.

Видання пише, що акустика маєтку не має аналогів. Тому тут часто можна побачити відомих музикантів та співаків.

Зазначається, що фасад будівлі відреставрують за побажаннями нового власника ще до підписання угоди про купівлю.