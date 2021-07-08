Про це повідомили на сторінці sacai в Instagram. Перші фото майбутніх кросівок опубліковані виданням Hypebeast.

Nike, sacai і Jean Paul Gaultier випустять дві нові версії кросівок Nike Vapor Waffle. Для колаборації бренди створили високий варіант гібридної моделі, доповнений масивним швом.

Базові шари виготовлені із суміші замші, телячої шкіри і сітчастих матеріалів.

На язичках можна помітити фірмові логотипи Nike і sacai, а устілки прикрашені Jean Paul Gaultier.

Модель надійде в продаж у вересні і буде доступна у двох кольорах — Black White and Sesame Blue.

Вперше Nike і sacai представили гібридну модель Vapor Waffle у 2020 році. У ній об’єднали бігову ретро-модель Nike Waffle Racer і сучасну Nike Vapor Pegasus.