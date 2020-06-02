Ювелірний дім Pandora має намір з 2025 року використовувати лише перероблене срібло і золото.

Про це повідомила пресслужба найбільшого у світі виробника ювелірних виробів.

Зазначається, що цей крок дасть змогу скоротити викиди вуглецю на дві третини для срібла і більш ніж на 99 % для золота, оскільки для перероблювання металів потрібно менше ресурсів, ніж для видобутку нових металів.

“Срібло і золото – це прекрасні ювелірні матеріали, які можуть бути перероблені багато разів, не втрачаючи своєї якості. Метали, добуті століття назад, так само добрі, як і нові. Вони ніколи не потьмяніють і не зіпсуються”, – сказав генеральний директор Pandora Олександр Лачік.

За його словами, потреба в стійких методах ведення бізнесу стає все важливішою, і компанії повинні зробити свій внесок у відповідь на кліматичну кризу і виснаження природних ресурсів.

“Протягом багатьох років Pandora використовувала перероблені метали в наших проєктах. Тепер ми готові зробити наступний крок і повністю припинити видобувати срібло і золото. Це важливе зобов’язання, яке позитивно позначиться на навколишньому середовищі та зробить наші ювелірні вироби екологічнішими”, – додав Лачік.