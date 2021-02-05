Про це пише Evening Standard.

Обранцем співачки став 46-річний Пол Соломонс, креативний директор британської версії журналу GQ.

Мачуха нареченого Глорія зазначила, що вона “схвильована заручинами”.

“Ми дуже схвильовані. Пол повідомив родині лише нещодавно, але ми були щиро раді за них з Кайлі. Втім, вибачте, більше я нічого не можу сказати, оскільки мене просили мовчати. І я поважаю свого сина і поважаю Кайлі, щоб сказати що-небудь ще”, – зазначила вона.

Вона додала, що не знає, де і коли відбудеться весілля.

Для Кайлі Міноуг шлюб з Полом, з яким вона зустрічається з 2018 року, стане першим.

Варто зазначити, що у 2016 році співачка була заручена з актором Джошуа Сассом, але весілля скасували.