Про це повідомляють #Букви.
Вест вперше заговорив про новий проєкт 12 серпня. Тоді він опублікував в Twitter допис зі словами “Приступаю до “Плану А”, не повідомивши ніяких деталей.
I am starting Plan A
— ye (@kanyewest) August 12, 2020
За кілька днів репер опублікував два фото, на яких зображений логотип проєкту — літера “А” та голуб.
На одному фото був показаний фрагмент тканини, на якому цей логотип вишитий чорними нитками.
PLAN A pic.twitter.com/FTXt2VKlfd
— ye (@kanyewest) August 15, 2020
На іншому знімку те саме зображення, але вже в цифровому вигляді.
Plan A logo 🕊 pic.twitter.com/Wn0wvmWi9b
— ye (@kanyewest) August 15, 2020
Слідом був опублікований допис з текстом “План А” екопоселення” та схемою, намальованою від руки. На схемі розписаний план якогось поселення, яке має стати притулком для вагітних жінок, матерів і дітей, що потребують його.
Для мешканців поселення у плані передбачені освітні програми та психологічна допомога.
Plan A Eco Village pic.twitter.com/mFx7hbRQWA
— ye (@kanyewest) August 15, 2020
- Раніше Каньє Уест представив новий дизайн кросівок Yeezy Boost, який не припав до душі його шанувальникам, оскільки нагадує скелет риби.
- Також напередодні стало відомо, що Каньє Весту можуть висунути звинувачення в підробці підписів для участі у виборах.