Репер і кандидат в президенти США Каньє Вест показав логотип свого нового проєкту під назвою Plan A ("План А")

Про це повідомляють #Букви.

Вест вперше заговорив про новий проєкт 12 серпня. Тоді він опублікував в Twitter допис зі словами “Приступаю до “Плану А”, не повідомивши ніяких деталей.

I am starting Plan A — ye (@kanyewest) August 12, 2020

За кілька днів репер опублікував два фото, на яких зображений логотип проєкту — літера “А” та голуб.

На одному фото був показаний фрагмент тканини, на якому цей логотип вишитий чорними нитками.

На іншому знімку те саме зображення, але вже в цифровому вигляді.

Слідом був опублікований допис з текстом “План А” екопоселення” та схемою, намальованою від руки. На схемі розписаний план якогось поселення, яке має стати притулком для вагітних жінок, матерів і дітей, що потребують його.

Для мешканців поселення у плані передбачені освітні програми та психологічна допомога.