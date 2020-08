Каньє Весту можуть висунути звинувачення у підробці підписів для участі у виборах. За це загрожує до 3 років в’язниці

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, задля включення їхнього імені у виборчий бюлетень, незалежні кандидати у президенти США мають подавати на розгляд Виборчих комісій спеціальні заявки. До заявок має бути додано підписи виборців, що виступили на підтримку кандидата. Раніше за правилами їх мало бути 25 тисяч, однак через пандемії коронавірус федеральний суд скоротив кількість до 2,5 тисяч.

Вест подавав таку заявку й у своєму рідному штаті — Іллінойсі, однак, як повідомляє CBS News Chicago, близько половини підписів виборців були визнані недійсними.

Чиказьке видання WTTW повідомляє, що Шон Теннер, член 46-го комітету Демократичної партії, засумнівався у підписах, зібраних Вестом, після того, як під час зустрічі з виборцями в Південній Кароліні кандидат заявив, що борчиня проти расизму Гаррієт Табмен “насправді так і не звільнила рабів, а просто змусила їх працювати на інших білих людей”.

Теннер сказав, що ці зауваження засмутили його, і він вирішив переконатися в тому, що підписи за Уеста не були підробленими. В результаті з’ясувалося, що 1300 підписів — недійсні.

ЗМІ зазначають, що аналогічні ситуації відбулися й в інших штатах. Зокрема, заявки на включення до виборчих списків Веста були оскаржені у штатах Вісконсин та Нью-Джерсі.

Напередодні декілька ЗМІ повідомляли, що зі збиранням підписів Весту допомагають ряд республіканських активістів, зокрема, Лейн Руланд, яка раніше працювала юрисконсультом Республіканської партії Вісконсіна.

За даними газети The New York Times, участь у збиранні підписів брав Марк Джейкобі, керівник компанії Let the Voters Decide. Джейкобі був заарештований за звинуваченням у шахрайстві на виборах 2008 року, коли він працював на Республіканську партію Каліфорнії. Він визнавав себе винним в скоєнні проступку.

Наразі ніяких офіційних звинувачень в шахрайстві з реєстрацією виборців проти Веста чи його кампанії не висувалося. Однак, як зазначає CBS News, таке шахрайство тягне за собою покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі.

Рішення Виборчої комісії щодо реєстрації кандидата має бути оголошено не раніше 21 серпня.