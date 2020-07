Про це повідомив представник виборчої комісії в ефірі телеканалу Fox News.

Виборчій комісії необхідно було надати 10 тисяч зібраних підписів на підтримку кандидата (Веста). Зібрати підписи не вдалося, тому репера незалежним кандидатом не зареєстрували.

Сам репер просив у Твіттері, щоб його прихильники поставили підписи.

Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm

— ye (@kanyewest) July 18, 2020