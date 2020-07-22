Репер Каньє Вест, який нещодавно заявив про президентські амбіції, не зміг зареєструватися кандидатом в президенти в штаті Південна Кароліна, де напередодні провів передвиборний мітинг.

Про це повідомив представник виборчої комісії в ефірі телеканалу Fox News.

Виборчій комісії необхідно було надати 10 тисяч зібраних підписів на підтримку кандидата (Веста). Зібрати підписи не вдалося, тому репера незалежним кандидатом не зареєстрували.

Сам репер просив у Твіттері, щоб його прихильники поставили підписи.

Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm — ye (@kanyewest) July 18, 2020

Саме на мітингу в Південній Кароліні Вест був у бронежилеті з написом Security і говорив про міжнародну торгівлю і аборти. У нього на потилиці були виголені цифри 2020.

Варто зазначити, що Веста, як незалежного кандидата в президенти, зареєстрували в штаті Оклахома. Там він встиг зібрати і подати всі необхідні документи, в тому числі сплатив реєстраційний внесок в розмірі 35 тисяч доларів.