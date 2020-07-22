Про це повідомив представник виборчої комісії в ефірі телеканалу Fox News.
Виборчій комісії необхідно було надати 10 тисяч зібраних підписів на підтримку кандидата (Веста). Зібрати підписи не вдалося, тому репера незалежним кандидатом не зареєстрували.
Сам репер просив у Твіттері, щоб його прихильники поставили підписи.
Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm
— ye (@kanyewest) July 18, 2020
Саме на мітингу в Південній Кароліні Вест був у бронежилеті з написом Security і говорив про міжнародну торгівлю і аборти. У нього на потилиці були виголені цифри 2020.
Варто зазначити, що Веста, як незалежного кандидата в президенти, зареєстрували в штаті Оклахома. Там він встиг зібрати і подати всі необхідні документи, в тому числі сплатив реєстраційний внесок в розмірі 35 тисяч доларів.
- Нагадаємо, 5 липня американський репер Каньє Уест заявив про наміри балотуватися на пост президента США.
- 9 липня Уест поділився своїми першими планами щодо того, що буде робити, якщо його оберуть президентом США. Серед них — боротьба з дезодорантами, зубними пастами і іншою хімією, які “заважають служити Господу”.