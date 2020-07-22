Про це повідомив представник виборчої комісії в ефірі телеканалу Fox News.

Виборчій комісії необхідно було надати 10 тисяч зібраних підписів на підтримку кандидата (Веста). Зібрати підписи не вдалося, тому репера незалежним кандидатом не зареєстрували.

Сам репер просив у Твіттері, щоб його прихильники поставили підписи.

Саме на мітингу в Південній Кароліні Вест був у бронежилеті з написом Security і говорив про міжнародну торгівлю і аборти. У нього на потилиці були виголені цифри 2020.

Варто зазначити, що Веста, як незалежного кандидата в президенти, зареєстрували в штаті Оклахома. Там він встиг зібрати і подати всі необхідні документи, в тому числі сплатив реєстраційний внесок в розмірі 35 тисяч доларів.