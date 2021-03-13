Американський репер і дизайнер Каньє Вест зробить одяг разом з найбільшим рітейлером одягу в США - Gap Inc.

Про це повідомляє The Business of Fashion.

За словами генерального директора Gap Inc. Соні Сінгал, Каньє “дуже зосереджений” на роботі над колекцією.

“Я розмовляла з ним вчора ввечері, і він дуже, дуже зосереджений на цій неймовірній можливості”, – зазначила вона.

Сінгал також зазначила, що колекція може побачити світ ближче до середини 2021 року.

Вона додала, що з боку Gap також йде активна робота над виходом колекції, оскільки у неї “величезний потенціал”.

Gap і Вест оголосили про партнерство, яке буде називатися Yeezy Gap, в 2020 році і займалися розробкою продуктів у Вайомінгу, де у Каньє є ранчо. Угода розрахована на 10 років і включає одяг для чоловіків, жінок і дітей. При цьому, в неї не входить взуття, оскільки бренд Yeezy знаходиться в довгостроковому контракті з Adidas.