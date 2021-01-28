Знаменитий Каннський кінофестиваль знову перенесли з травня на липень 2021 року.

Про це повідомили організатори заходу.

“Спочатку запланований на 11-22 травня 2021 року Каннський фестиваль пройде з 6 по 17 липня 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021

Як повідомляє France24, перенесення дати було передбачуваним, оскільки рівень зараження коронавірусом у Франції все ще високий. Крім того, влада обговорюють посилення карантину.

Фестиваль був повністю скасований в минулому році, вперше з часів Другої світової війни, але він відкрився в міні-форматі і з дотриманням санітарних заходів.

Зазначається, що перенесення Каннського фестивалю створює “потенційну конфронтацію” з конкуруючим європейським фестивалем в Венеції, наміченим на вересень, “оскільки ці два заходи змагаються за світові прем’єри і зірок червоної килимової доріжки”.

Нові дати в Каннах означають, що відстань між фестивалями номер один і номер два в Європі буде менше місяця.