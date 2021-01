Про це повідомили організатори заходу.

“Спочатку запланований на 11-22 травня 2021 року Каннський фестиваль пройде з 6 по 17 липня 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021