Про це повідомляється на сайті фестивалю.
Головний приз отримав фільм “Земля кочівників” режисера Хлої Чжао. Головну роль в картині зіграла володарка двох “Оскарів” Френсіс Макдорманд.
“Срібний лев” дістався Кійосі Куросаві за кращу режисуру в фільмі “Дружина шпигуна”.
Гран-прі журі отримав фільм “Новий порядок” режисера Мішеля Франка.
Приз за кращий сценарій отримав Чайтанья Тамхан за стрічку “Учень”.
- Фільм української режисерки Наталі Ворожбит “Погані дороги” отримав нагороду як “Найбільш інноваційна стрічка конкурсу” від Веронського кіноклубу.