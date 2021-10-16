Британська супермодель і акторка Кара Делевінь зізналася, що була незайманою до 18 років і розповіла про своє сексуальне життя.

Про це пише американський журнал Just Jared.

“Я не втрачала цноту, поки мені не виповнилося 18 років. Я не була впевнена в сексі досить довго, але я також ніколи не просила про те, чого так довго хотіла”, – сказала Кара.

Крім того, вона також розповіла, як поводить себе в ліжку.

“Набагато цікавіше, коли ти мовчиш під час оргазму. Я пам’ятаю, що мене вчили, що люди повинні видавати якийсь звук. І я пам’ятаю, як сама стала мовчати або намагатися утримувати звук в собі. Це так гаряче! Коли ти намагаєшся мовчати, ти відчуваєш все набагато сильніше”, – додала вона.