Про це пише Rolling Stone.

Шоу виходитиме щочетверга о Facebook і Instagram зірки.

У кожному новому епізоді Карді буде пробувати щось за межами свого репертуару, будь то балетні танці, каскадерське водіння, гасіння пожеж або навчання.

До неї долучатимуться актори, спортсмени та експерти в кожній з областей, серед яких – Мішель Родрігес з серіалу “Форсаж”, Деббі Аллен з “Анатомії Грей”, зірка баскетболу Даміан Лиллард та співак кантрі-музики Міккі Гайтон.

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