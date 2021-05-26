Герцог і герцогиня Кембридзькі — принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали студентське містечко, де вони вперше зустрілися і де розпочалися їх стосунки.

Про це повідомляє журнал People.

Королівське подружжя, яке познайомилося в Університеті Сент-Ендрюс майже 20 років тому, взяли участь у перегонах на сухопутних яхтах.

William and Kate — back in St Andrews for the day — went head-to-head in a land yachting race #royalvisitscotland pic.twitter.com/ezJLwBVtuP — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) May 26, 2021

Цей візит є головною подією їх мінітуру Шотландією, який розпочався в понеділок.

Кейт і Вільям зазначили, що з радістю повернулися до Сент-Ендрюса і з нетерпінням чекають можливості поїхати до університету. Очікується, що там вони зустрінуться з деякими нинішніми студентами та дізнаються, як вони впоралися протягом року з навчанням, порушеним поточними обмеженнями, пов’язаними з COVID-19.

Нагадаємо, що 29 квітня герцог і герцогиня Кембридзькі святкували свій “олов’яний” ювілей – 10 років із дня весілля. До річниці пара опублікувала два спільних портрета.

Пара одружилася 29 квітня 2011 року. У них народилося троє дітей – принц Джордж, 7 років, принцеса Шарлотта, якій цього року виповнилося 6 років, і принц Луї, який напередодні відсвяткував свій третій день народження.