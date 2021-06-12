Про це повідомляє журнал People.

Так, у п’ятницю, провівши післяобіднє годування кроликів і зустрівши школярів з першою леді США Джилл Байден, Кейт приєдналася до королеви Єлизавети, принца Чарльза, герцогині Корнуольської Камілли і принца Вільяма, щоб поспілкуватися з лідерами країн G7, які приїхали на саміт.

Кейт вдягла білу елегантну сукню-пальто, а також браслет з трьох ниток з перлами і діамантами від дизайнера Найджела Мілна, який колись належав її покійній свекрусі, принцесі Діані.

Діана носила цю прикрасу кілька разів, в тому числі під час візиту до Гонконгу в 1989 році.