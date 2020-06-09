Про це повідомляє People.

38-річна Кейт поспілкувалася зі співробітниками і жителями центру, щоб дізнатися, як вони впоралися з новими проблемами в умовах нинішньої кризи в галузі охорони здоров’я. Вона пообіцяла, що скоро відвідає Cloud’s House особисто.

Герцогиня також зазначила, що згідно з новим дослідженням, близько чверті дорослих британців через сувору ізоляцію можуть вживати більше алкоголю.

“Цей центр – рятувальний круг для багатьох людей, і це чудово, що вони можуть продовжувати надавати підтримку, будь то віддалено або тим, хто отримує лікування в центрі зараз під час блокування і знаходить підтримку, яка змінює життя”, – додала вона.

Кейт Міддлтон є покровителем Action of Addiction з 2012 року. Під патронажем цієї організації знаходиться також центр Cloud’s House.