Про це повідомляє журнал People.

Юридичні документи, подані адвокатом співачки в суд Лос-Анджелеса, вимагають, щоб суддя офіційно підписав її розлучення, залишивши інші домовленості, такі як аліменти і опіку над дітьми, на більш пізній термін.

Кларксон аргументувала це тим, що вона і Блексток “обидва заслуговують можливості почати нове життя”.

38-річна Кларксон подала на розлучення в червні 2020 роки після семи років шлюбу. У листопаді суддя округу Лос-Анджелес надав їй основну опіку над їхніми дітьми шестирічною Рівер Роуз і чотирирічним Ремінгтон Олександром.

Джерело, близьке до сім’ї, сказало в той час, що Кларксон “задоволена” рішенням про опіку і що її пріоритетом є захист своїх дітей.