Про це повідомляє журнал People.
Юридичні документи, подані адвокатом співачки в суд Лос-Анджелеса, вимагають, щоб суддя офіційно підписав її розлучення, залишивши інші домовленості, такі як аліменти і опіку над дітьми, на більш пізній термін.
Кларксон аргументувала це тим, що вона і Блексток “обидва заслуговують можливості почати нове життя”.
38-річна Кларксон подала на розлучення в червні 2020 роки після семи років шлюбу. У листопаді суддя округу Лос-Анджелес надав їй основну опіку над їхніми дітьми шестирічною Рівер Роуз і чотирирічним Ремінгтон Олександром.
Джерело, близьке до сім’ї, сказало в той час, що Кларксон “задоволена” рішенням про опіку і що її пріоритетом є захист своїх дітей.
- Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер та журналістка Марія Шрайвер дійшли згоди щодо умов розлучення після багатьох років шлюбу.