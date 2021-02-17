Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

За словами Дженнер, напій створювався роками та вже анонімно вигравав дегустаційні конкурси (включно з World Tequila Awards) в різних категоріях.

“Майже 4 роки я прагнула створити текілу з кращим смаком. Після сотень сліпих дегустацій, поїздок на завод, анонімних змагань з дегустації, думаю, ми нарешті готові. Саме це ми пили весь минулий,  рік і я не можу дочекатися, коли нарешті ви зможете це скуштувати  та полюбити так само як і ми”, – зазначила модель.

Текіла від Кендалл вийде під назвою 818, але дата її запуску в продаж наразі  невідома.

 

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Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Варто зазначити, що для Дженнер це перший власний бізнес, раніше вона вже інвестувала в кілька стартапів, але ніколи не запускала власних  проєктів.

Мати Дженнер — Кріс вже відреагувала на запуск нового бізнесу доньки.

“Кенні! Я так пишаюся тобою і роками роботи й любові, які ти вклала в напій 818”, – написала вона у своєму Twitter-акаунті.