Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

За словами Дженнер, напій створювався роками та вже анонімно вигравав дегустаційні конкурси (включно з World Tequila Awards) в різних категоріях.

“Майже 4 роки я прагнула створити текілу з кращим смаком. Після сотень сліпих дегустацій, поїздок на завод, анонімних змагань з дегустації, думаю, ми нарешті готові. Саме це ми пили весь минулий, рік і я не можу дочекатися, коли нарешті ви зможете це скуштувати та полюбити так само як і ми”, – зазначила модель.

Текіла від Кендалл вийде під назвою 818, але дата її запуску в продаж наразі невідома.

Варто зазначити, що для Дженнер це перший власний бізнес, раніше вона вже інвестувала в кілька стартапів, але ніколи не запускала власних проєктів.

Мати Дженнер — Кріс вже відреагувала на запуск нового бізнесу доньки.

“Кенні! Я так пишаюся тобою і роками роботи й любові, які ти вклала в напій 818”, – написала вона у своєму Twitter-акаунті.

Kenny! I am so so proud of you and the years of work and love you’ve put in to @drink818!! So excited for this!!! Everyone go follow @drink818 NOW!! @kendalljenner #DRINK818 #818TEQUILA #repost pic.twitter.com/kXUNeasd3r

— Kris Jenner (@KrisJenner) February 16, 2021