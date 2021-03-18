Про це повідомляє видання The Page Six.
Зазначимо, що зіркова пара планувала побратися минулого року. Однак через пандемію Перрі та Блум перенесли весілля, але на яку дату – невідомо.
За цей рік співачка та актор встигли народити доньку, але з весіллям не поспішали, або вирішили зробити його таємним.
У вівторок, 16 березня, під час відпочинку на Гаваях на безіменному пальці Кеті Перрі побачили каблучку.
“Прикраса була дуже схожа на обручку”, – зазначає видання.
Наразі пара не коментує новини про таємне весілля.
- Як повідомлялося раніше, голлівудський актор Орландо Блум і співачка Кеті Перрі стали батьками — у них народилася донька Дейзі Дав Блум.
- Для 35-річної Кеті донька стала первістком, і зараз співачка пізнає перші труднощі материнства одночасно з роботою. До цього Перрі підходить з гумором. У соцмережі вона розмістила фотографію чоловіка та жінки в пустелі, які перекидають один одному дитину.