Співачка Кеті Перрі спровокувала чутки про таємне весілля з актором Орландо Блумом. Зокрема, на її руці побачили прикрасу, схожу на обручку.

Про це повідомляє видання The Page Six.

Зазначимо, що зіркова пара планувала побратися минулого року. Однак через пандемію Перрі та Блум перенесли весілля, але на яку дату – невідомо.

За цей рік співачка та актор встигли народити доньку, але з весіллям не поспішали, або вирішили зробити його таємним.

У вівторок, 16 березня, під час відпочинку на Гаваях на безіменному пальці Кеті Перрі побачили каблучку.

“Прикраса була дуже схожа на обручку”, – зазначає видання.

Наразі пара не коментує новини про таємне весілля.