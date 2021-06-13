Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.

Бейкон приєднається до раніше затверджених у проєкті акторів, серед яких – Пітер Дінклейдж (“Гра престолів”), Джейкоб Трембле (“Кімната”) і Тейлор Пейдж (“Ма Рейні: мати блюзу”).

Постановником і сценаристом стане Макон Блер. “Токсичний месник” буде його режисерським дебютом.

За сюжетом головний герой, потрапивши в чан з токсичними відходами, перетворюється на мутанта. Він має пройти шлях від знедоленого вигнанця до героя-невдахи, щоб врятувати свого сина, своїх друзів і все своє оточення від корупції й жадібності.

“Токсичний месник” зачіпає теми екології та обігрує образи супергероїв – так само, наприклад, як це зробили творці фільму “Дедпул”.

Новий фільм – рімейк картини 1984 року. Тоді стрічка стала найбільшим хітом кінокомпанії Troma Entertainment, а персонаж – її талісманом. Після прем’єри вийшли ще три сиквели, мюзикл, мультсеріал і комікс Marvel.

Виробництво нової картини почнеться у другій половині червня 2021 року в Болгарії, а реліз намічений на 2022 рік.