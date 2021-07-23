Актор та комік Кевін Харт розповів про те, що йому пропонували полетіти в космос, але він відмовився, та назвав причину.

Про це повідомляє видання Just Jared.

За словами актора, йому запропонували місце в космічному шатлі, аби там була знаменитість. Але він відмовився, сказавши:

“Ви помиляєтесь… Я не знаю хто… Я не знаю чому”.

Актор розповів, що його запрошували в політ, аби він, скориставшись власним досвідом, коментував все, що відбувається навколо, а потім поділився враженнями. Також потрібно було ділитися враженнями про підготовку до польоту. Весь відзнятий матеріал мали змонтувати та випустити фільм на 60 – 90 хвилин.

Але актор категорично відмовився від такої пропозиції, адже йому ніхто не гарантував, що політ буде безпечний і що він повернеться з подорожі живим та неушкодженим.

“Я сказав, що мені потрібно знати, скільки було таких польотів в космос. Які показники щодо успішності цих польотів… Це була головна причина, чому я відмовився”, – пояснив актор.