Про це повідомляє видання Just Jared.
За словами актора, йому запропонували місце в космічному шатлі, аби там була знаменитість. Але він відмовився, сказавши:
“Ви помиляєтесь… Я не знаю хто… Я не знаю чому”.
Актор розповів, що його запрошували в політ, аби він, скориставшись власним досвідом, коментував все, що відбувається навколо, а потім поділився враженнями. Також потрібно було ділитися враженнями про підготовку до польоту. Весь відзнятий матеріал мали змонтувати та випустити фільм на 60 – 90 хвилин.
Але актор категорично відмовився від такої пропозиції, адже йому ніхто не гарантував, що політ буде безпечний і що він повернеться з подорожі живим та неушкодженим.
“Я сказав, що мені потрібно знати, скільки було таких польотів в космос. Які показники щодо успішності цих польотів… Це була головна причина, чому я відмовився”, – пояснив актор.
- Як відомо, найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос здійснив успішний політ у космос. Він тривав майже 11 хвилин. Деталі – у матеріалі.