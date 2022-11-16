Американського актора Кевіна Спейсі звинуватили у додаткових сексуальних злочинах проти одного чоловіка. Прокуратура Великої Британії схвалила ще сім епізодів проти 63-річного актора.

Про це повідомило The Guardian.

Спейсі звинуватили у трьох непристойних нападах, трьох випадках сексуального насильства та в одному спонуканні особи до сексуальних дій без її згоди. У липні актор з’явився, щоб спростувати п’ять звинувачень, які стосуються трьох чоловіків, яким зараз 30 і 40 років.

“CPS (королівська прокуратура, – ред.) санкціонувала додаткові кримінальні звинувачення проти 63-річного Кевіна Спейсі за низку сексуальних насильств проти однієї особи в період з 2001 по 2004 рік”, — зазначила Розмарі Ейнслі, голова спеціального відділу боротьби зі злочинами CPS.

Також прокуратура санкціонувала одне звинувачення у спонуканні особи до сексуальних дій без її згоди.

“Коронна прокуратура нагадує всім зацікавленим особам, що проти пана Спейсі триває кримінальне провадження і що він має право на справедливий суд”, — йдеться у повідомлені.

Довідка. У 2017 році актор Ентоні Репп звинуватив Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Він стверджував, що це сталося на вечірці в 1986 році, коли йому було 14 років. Згодом американського актора звинуватили в домаганнях й інші чоловіки. Проти Спейсі було подано кілька позовів.

До суду дійшла справа щодо того, як у 2016 році Спейсі чіплявся до 18-річного юнака в ресторані. У 2019 році цю справу припинили, з актора зняли звинувачення в сексуальних домаганнях.

У результаті кар’єру актора було фактично зруйновано. Спейсі зняли з головної ролі в серіалі “Картковий будинок”. Сцени з актором вирізали з фільму “Всі гроші світу”. Крім того, актора позбавили премії “Еммі”. Спейсі перестав зніматися у фільмах і телешоу.