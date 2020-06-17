Про це зазначено на сайті аукціону.
Торги за розмову з кумиром стартували від 3 тисяч доларів. Творці оцінили свій лот в 10 тисяч доларів.
Поки що анонімний користувач готовий заплатити за 15-хвилинну онлайн-розмову з кумиром в Zoom 17 тисяч доларів.
Гроші, отримані за час з актором, передадуть благодійній організації Camp Rainbow Gold (Айдахо), яка допомагає дітям з онкозахворюваннями.
Розмова з Кіану відбудеться у понеділок, 22 червня.
- Раніше повідомлялося, що Warner Bros. планує вже цього літа відновити зйомки четвертої частини фільму “Матриця” з Кіану Рівзом і Керрі-Енн Мосс, припинені через коронавірус.