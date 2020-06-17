Голлівудський актор Кіану Рівз пропонує шанувальникам поговорити з ним протягом 15 хвилин в Zoom. Ціна питання, на даний момент, 17 тисяч доларів.

Про це зазначено на сайті аукціону.

Торги за розмову з кумиром стартували від 3 тисяч доларів. Творці оцінили свій лот в 10 тисяч доларів.

Поки що анонімний користувач готовий заплатити за 15-хвилинну онлайн-розмову з кумиром в Zoom 17 тисяч доларів.

Гроші, отримані за час з актором, передадуть благодійній організації Camp Rainbow Gold (Айдахо), яка допомагає дітям з онкозахворюваннями.

Розмова з Кіану відбудеться у понеділок, 22 червня.