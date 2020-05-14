Про це повідомляє Variety.
Акторський склад фільму підписав контракт на додаткові вісім тижнів. Якщо нічого не зміниться старт зйомок – 6 липня.
Спочатку картину знімали в Сан-Франциско, а в середині березня група переїхала в Берлін, але зйомки так і не почалися.
Франшиза “Матриці” є однією з найбільш успішних в історії кінематографа. Перші три частини – “Матриця” (1999), “Матриця: перезавантаження” (2003) і “Матриця: революція” (2003) зібрали разом понад 1,6 млрд доларів у світовому прокаті. Всі три були зняті Ланою і Ліллі Вачовські.
“Матриця 4” повинна вийти на екрани в травні 2021 року.
- Раніше у Мережі з’явилися кілька відеороликів, на яких очевидці зняли зйомки четвертої частини “Матриці”. На відео Нео і Трініті у виконанні Кіану Рівза і Керрі-Енн Мосс стрибають з даху, щоб кудись полетіти.