Warner Bros. планує вже цього літа відновити зйомки четвертої частини фільму "Матриця", які були припинені через коронавірус.

Про це повідомляє Variety.

Акторський склад фільму підписав контракт на додаткові вісім тижнів. Якщо нічого не зміниться старт зйомок – 6 липня.

Спочатку картину знімали в Сан-Франциско, а в середині березня група переїхала в Берлін, але зйомки так і не почалися.

Франшиза “Матриці” є однією з найбільш успішних в історії кінематографа. Перші три частини – “Матриця” (1999), “Матриця: перезавантаження” (2003) і “Матриця: революція” (2003) зібрали разом понад 1,6 млрд доларів у світовому прокаті. Всі три були зняті Ланою і Ліллі Вачовські.

“Матриця 4” повинна вийти на екрани в травні 2021 року.