Про це повідомляє USA Today.

За словами актора, ідея про створення персонажа – безсмертного сина бога війни, який живе на Землі 80 років і пройшов всі значущі військові конфлікти в історії людства, прийшла йому під час зустрічі з представниками американського видавництва коміксів Boom! Studios.

Зовні герой коміксу схожий на самого Рівза.

Фото: timesfamous.com

Комікс буде поєднувати в собі елементи екшену і детектива, з жорсткими бойовими сценами.

Перший з 12 випусків BRZRKR вийде на початку жовтня.