Про це повідомляє USA Today.
За словами актора, ідея про створення персонажа – безсмертного сина бога війни, який живе на Землі 80 років і пройшов всі значущі військові конфлікти в історії людства, прийшла йому під час зустрічі з представниками американського видавництва коміксів Boom! Studios.
Зовні герой коміксу схожий на самого Рівза.
Фото: timesfamous.com
Комікс буде поєднувати в собі елементи екшену і детектива, з жорсткими бойовими сценами.
Перший з 12 випусків BRZRKR вийде на початку жовтня.
- Раніше у Мережі з’явилися кілька відеороликів, на яких очевидці зняли зйомки четвертої частини “Матриці”. На відео Нео і Трініті у виконанні Кіану Рівза і Керрі-Енн Мосс стрибають з даху, щоб кудись полетіти.