Голлівудський актор Кіану Рівз відповів на питання, яке давно хвилює його фанатів - хто з його героїв сильніший - Нео ("Матриця") чи Джон Уік з однойменного фільму.

Про це він розповів в The Late Show.

У програмі говорили про прем’єра третього фільму у франшизі “Білл і Тед знову в справі”, яка відбулася 27 серпня. Виконавці головних ролей Кіану Рівз (Тед) і Алекс Вінтер (Білл) дали інтерв’ю ведучому вечірнього шоу Стівену Кольберу.

Під час інтерв’ю Стівен звернувся до Кіану з питанням: “Хто переможе в сутичці між героєм з альтернативної реальності Нео і колишнім найманим вбивцею Джоном Уіком?”. Також він назвав привід для бійки між героями – “смерть пухнастої собаки Уіка від рук Нео”.

The biggest question of the night: @StephenAtHome asks Keanu Reeves who wins in a fight between John Wick and Neo. #LateShowLIVE pic.twitter.com/pse4Q0cSzn — A Late Show (@colbertlateshow) August 26, 2020

Але Кіану не захотів уявляти таку ситуацію, щоб відповісти на питання.

Він сказав, що “небезпечні хлопці” не будуть битися, а Уік, можливо, допоможе Нео впоратися з ворогами з реального світу.

Але таку відповідь не зрозуміли його фанати. Вони навпаки сподівалися на більш епічний поворот сюжету, адже вже не раз малювали в своїй уяві сутичку між Нео і Джоном.