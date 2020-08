Про це він розповів в The Late Show.

У програмі говорили про прем’єра третього фільму у франшизі “Білл і Тед знову в справі”, яка відбулася 27 серпня. Виконавці головних ролей Кіану Рівз (Тед) і Алекс Вінтер (Білл) дали інтерв’ю ведучому вечірнього шоу Стівену Кольберу.

Під час інтерв’ю Стівен звернувся до Кіану з питанням: “Хто переможе в сутичці між героєм з альтернативної реальності Нео і колишнім найманим вбивцею Джоном Уіком?”. Також він назвав привід для бійки між героями – “смерть пухнастої собаки Уіка від рук Нео”.

The biggest question of the night: @StephenAtHome asks Keanu Reeves who wins in a fight between John Wick and Neo. #LateShowLIVE pic.twitter.com/pse4Q0cSzn

— A Late Show (@colbertlateshow) August 26, 2020