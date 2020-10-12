Голлівудська актриса Ніколь Кідман розмістила ролик, в якому зображена разом з британським актором Х'ю Грантом.

Відео Кідман опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

“Трохи веселощів і багато загадок. За лаштунками зйомок постера для серіалу “Відіграти назад”, – підписала вона ролик.

“Відіграти назад” (The Undoing) – американський міні-серіал.

На офіційній сторінці проекту в Instagram повідомляється, що його прем’єра запланована на 25 жовтня 2020 року.