Відео Кідман опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

“Трохи веселощів і багато загадок. За лаштунками зйомок постера для серіалу “Відіграти назад”, – підписала вона ролик.

 

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A little fun and a whole lot of mystery ✨ Behind the scenes shooting the poster for @UndoingHBO #HughGrant xx

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

“Відіграти назад” (The Undoing) – американський міні-серіал.

На офіційній сторінці проекту в Instagram повідомляється, що його прем’єра запланована на 25 жовтня 2020 року.

 

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@undoinghbo begins October 25 on @hbo & @hbomax ✨

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)