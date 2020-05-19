Американська зірка Кім Кардаш'ян в умовах самоізоляції сама зняла рекламну фотосесію для свого бренду Skims.

Фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

На фото Кардаш’ян позує в легкому напівпрозорому бюстгальтері та трусиках з високою посадкою. Вона приміряла набори в 5 кольорах для різних відтінків шкіри. При цьому, зірка змінювала аксесуари, надягаючи то делікатне кольє з іменною табличкою, то багатошарові золоті намиста.

Кардаш’ян зазначила, що через карантин вона сама зробила знімки у фотобудці. Вона також анонсувала старт продажів колекції Summer Mesh вже 21 травня.