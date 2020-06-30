Відповідні фото зірка опублікувала в своєму Instagram.

15 червня Норт Вест,  старша донька Кім Кардаш’ян та Каньє Веста ,  святкувала свій 7-й День Народження. З нагоди свята батьки влаштували для дівчинки паті  на ранчо у Вайомінгу в ковбойському стилі — з відповідним дрес-кодом і тематичним тортом у вигляді капелюха.

За два тижні після свята Кім поділилася з підписниками сімейними фото. Судячи зі світлин,  програма свята містила прогулянку кіньми  та вечірку в копицях сіна.

Фото: kimkardashian / Instagram

Фото: kimkardashian / Instagram

Фото: kimkardashian / Instagram

У подарунок 7-річна Норт отримала цуценя, якого сховали в ковбойських чоботях.

Фото: kimkardashian / Instagram

Фото: kimkardashian / Instagram

Фото: kimkardashian / Instagram

Фото: kimkardashian / Instagram

Фото: kimkardashian / Instagram

Фото: kimkardashian / Instagram