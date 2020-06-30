Американська зірка реаліті-шоу, акторка, фотомодель і багатодітна мати Кім Кардаш'ян влаштувала вечірку на ранчо на честь Дня Народження старшої доньки Норт.

Відповідні фото зірка опублікувала в своєму Instagram.

15 червня Норт Вест, старша донька Кім Кардаш’ян та Каньє Веста , святкувала свій 7-й День Народження. З нагоди свята батьки влаштували для дівчинки паті на ранчо у Вайомінгу в ковбойському стилі — з відповідним дрес-кодом і тематичним тортом у вигляді капелюха.

За два тижні після свята Кім поділилася з підписниками сімейними фото. Судячи зі світлин, програма свята містила прогулянку кіньми та вечірку в копицях сіна.

У подарунок 7-річна Норт отримала цуценя, якого сховали в ковбойських чоботях.