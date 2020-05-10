Про це вона написала в своєму Instagram-акаунті.

На честь рочка, який виповнився Псалму, зірка опублікувала чорно-біле відео, на якому він лежить на животі і притримує голову рукою, посміхаючись в камеру.

“Моєму малюку Псалму сьогодні виповнюється 1 рік! Ти доповнюють нашу сім’ю. Ти робиш все ідеальним. Я так сильно тебе люблю! З днем народження!” – написала Кардашьян.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

My baby Psalm turns 1 years old today!!!!!! Psalmy you complete our family. You make everything perfect. I love you so much!!!! Happy Birthday Psalm 🧸

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)