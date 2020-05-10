Про це вона написала в своєму Instagram-акаунті.

На честь рочка, який виповнився Псалму, зірка опублікувала чорно-біле відео, на якому він лежить на животі і притримує голову рукою, посміхаючись в камеру.

“Моєму малюку Псалму сьогодні виповнюється 1 рік! Ти доповнюють нашу сім’ю. Ти робиш все ідеальним. Я так сильно тебе люблю! З днем народження!” – написала Кардашьян.