Про це вона сказала в інтерв’ю The Hollywood Reporter.

У фільмі “Кім Кардашьян-Уест: Проєкт правосуддя” розповідається, як Кім та команда юристів працюють над справами чотирьох американців, засуджених на тривалі тюремні: Дауна Джексона, Алексіса Мартіна, Момолу Стюарта і Девіда Шеппарда.

Зірка почала виступати за реформу кримінального правосуддя після того, як в 2018 році вона переконала американського президента Дональда Трампа помилувати 63-річну Еліс Марі Джонсон, яка відбувала довічне ув’язнення за зберігання наркотиків і організацію їх збуту.

“Я виховую чотирьох чорношкірих дітей, які можуть зіткнутися з ситуацією, подібною як у людей, яким я допомагаю. І так, просто щоб знати, що я можу змінити життя своїх дітей і їхніх друзів, допомагаючи полагодити зламану систему, яка так мотивує мене” , – пояснює вона.

Кім зазначає, що для неї це важливо, тому на вивчення системи правосуддя вона витратила дуже багато часу.

“Там так багато заплутано і так багато потрібно змінити, і я просто не можу зупинитися, намагаючись змінити ситуацію, якщо відчуваю, що можу”, – сказала вона.

Кардашьян повідомила, що вона відмовилася від реальних великих бізнес-проєктів, які були б дуже прибутковими, тому що у неї просто немає часу. Вона зазначила, що особисто читає всі листи ув’язнених, щоб “краще відчувати їх”.

“Є багато закулісних речей і багато випадків, про які люди навіть не знають, вони також не знають над чим я працюю. Це все не для реклами. Я не повинна публікувати все. Іноді гласність у справі може спрацювати проти нас, тому ми завжди дуже уважні, у нас є стратегія і ми намагаємося ніколи не висловлюватися публічно, якщо в цьому немає необхідності. Іноді є справа, над якою я працюю, наприклад, довічне ув’язнення, і я знаю, що було б не вигідно, якби я висловилася. Я повністю взяла на себе ініціативу у цій справі і фінансування послуг нового судового розгляду, тому що, ця людина, дійсно заслуговує другий шанс”, – розповіла вона.

Фільм “Кім Кардашьян-Уест: Проект правосуддя” вийде в ефір 5 квітня на YouTube-каналі Oxygen.