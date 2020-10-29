Про це повідомляє GQ.

“Вона дала терміну “супермодель” нове обличчя, оспівувала силу жінок задовго до поняття “розширення прав і можливостей жінок”, і, перш за все, вона взяла свою кар’єру в свої руки. Клаудія отримує нагороду в категорії Жінка року на #GQAwards цього року”, – підписали в GQ публікацію про Шиффер в Instagram.

Клаудія Шиффер – легендарна німецька супермодель. Її кар’єра почалася в 1987 році.

Тоді 17-річна Шиффер познайомилася з директором модельного агентства Metropolitan Models Мішелем Леватоном в одному з нічних клубів Дюссельдорфа.

Леватон переконав батьків Клаудії відпустити її до Парижа задля того, аби вона могла спробувати себе у модельному бізнесі.

Того ж року Клаудія переїхала до Парижа. У 1988 році вперше з’явилася на обкладинці журналу: це був французький Elle.

Зараз Шиффер є рекордсменкою серед моделей за кількістю фотографій на обкладинках журналів, що зафіксовано “Книгою рекордів Гіннесса”.