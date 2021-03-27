Про це повідомляє британська газета The Mirror.
У відеокліпі на трек Big Ріта проходить вулицею в Болгарії повз чоловіка в масці, який тримає пітбуля на повідці.
При цьому у собаки обрізані вуха. Ця процедура вважається болючою і непотрібною.
Зазначається, що ця процедура, більш відома як купірування вух, суперечить законодавству Великої Британії, якщо вона не проводиться з медичних причин.
“Обрізання вух – це болісне понівечення, яке найчастіше застосовують щодо собак бійцівських порід, щоб не дати суперникові схопити вуха – йому немає місця в цивілізованому, гуманному суспільстві”, – заявила зоозахисниця Еліза Аллен.
За даними видання, уряд Великої Британії зараз розглядає можливість заборони ввезення собак з обрізаними вухами.
Додамо, що трек Big співачка записала спільно з діджеями Девідом Геттою та Imanbek.
- Раніше у мексиканському штаті Табаско група моряків, яка виконувала операцію з порятунку постраждалих від повені, врятувала лабрадора. Собака намагався утриматися на плаву, хапаючись за підтоплений будинок.