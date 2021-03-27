Благодійна організація захисту тварин PETA розкритикувала новий кліп британської співачки Ріти Ори через зображення собаки з обрізаними вухами.

Про це повідомляє британська газета The Mirror.

У відеокліпі на трек Big Ріта проходить вулицею в Болгарії повз чоловіка в масці, який тримає пітбуля на повідці.

При цьому у собаки обрізані вуха. Ця процедура вважається болючою і непотрібною.

Зазначається, що ця процедура, більш відома як купірування вух, суперечить законодавству Великої Британії, якщо вона не проводиться з медичних причин.

“Обрізання вух – це болісне понівечення, яке найчастіше застосовують щодо собак бійцівських порід, щоб не дати суперникові схопити вуха – йому немає місця в цивілізованому, гуманному суспільстві”, – заявила зоозахисниця Еліза Аллен.

За даними видання, уряд Великої Британії зараз розглядає можливість заборони ввезення собак з обрізаними вухами.

Додамо, що трек Big співачка записала спільно з діджеями Девідом Геттою та Imanbek.