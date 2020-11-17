У мексиканському штаті Табаско група моряків, яка виконувала операцію з порятунку постраждалих від повені, врятувала лабрадора. Собака намагався утриматися на плаву, хапаючись за підтоплений будинок.

Про це повідомили у пресслужбі флоту Мексики

На кадрах порятунку видно, що наляканий лабрадор стояв на задніх лапах, а передніми тримався за ґрати вікна будинку. Моряки вчасно побачили собаку, підпливли, допомогли йому вибратися з води та піднятися на борт.

Коментатори зазначили, що моряки проявили справжній героїзм та людяність, адже їхнім завданням був порятунок людей. Однак вони не проігнорували собаку, який опинився у біді.