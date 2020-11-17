Про це повідомили у пресслужбі флоту Мексики
На кадрах порятунку видно, що наляканий лабрадор стояв на задніх лапах, а передніми тримався за ґрати вікна будинку. Моряки вчасно побачили собаку, підпливли, допомогли йому вибратися з води та піднятися на борт.
Коментатори зазначили, що моряки проявили справжній героїзм та людяність, адже їхнім завданням був порятунок людей. Однак вони не проігнорували собаку, який опинився у біді.
- Під час ліквідації пожежі у квартирі вогнеборці столиці евакуювали з будинку в полум’ї двох жінок, а також врятували кота. З’явилося зворушливе відео порятунку тварини.