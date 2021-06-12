Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Під час заходу королеві дали ніж, аби вона розрізала святковий торт. Але королева попросила дати їй “більший ніж”. Натомість їй принесли “аксесуар”, схожий на меч.

Єлизавета пожартувала з цього приводжу з герцогинею Кейт Міддлтон та продемонструвала, як може розрізати торт таким “мечем”.

“Не думаю, що в мене вийде” – сказала королева перед тим, як розрізати торт.

Після цього на благодійний захід прийшли закордонні гості, які прибули до Об’єднаного Королівства в рамках саміту “Великої сімки”.