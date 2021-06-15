Про це повідомляє журнал People.

Такий подарунок всесвітньо відомій любительці коргі зробив її син принц Ендрю і його дочки – принцеса Беатріс та принцеса Євгенія.

6-тижневого цуценя презентували королеві в четвер, коли її покійному чоловікові – принцу Філіпу виповнилося 100 років.

Ця новина з’явилася всього через місяць після смерті Фергуса, одного з двох нових цуценят, подарованих Єлизаветі, коли принц Філіп на початку цього року перебував у лікарні.

Фергус був доргі (коргі, схрещений з таксою), і був названий на честь покійного дядька королеви Фергуса Боуз-Лайона, який помер під час Першої світової війни в 1915 році. Іншу собаку назвали Муїк в честь улюбленого місця біля замку Балморал.

Королева Єлизавета II з дитинства любить коргі. З моменту коронації у неї жило понад тридцять коргі.