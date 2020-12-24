Спочатку відео зі святковою листівкою дебютувало на офіційній сторінці королівської сім’ї в Facebook.

“Князь Альбер II і княгиня Шарлен, а також їхні діти, спадковий принц Жак і принцеса Габріелла, бажають вам щасливого Різдва і щасливого Нового року”, – йдеться у підписі до відео.

За даними видання People, знімок був зроблений фотографом Еріком Мафоном в Дзеркальній залі княжого палацу ще 18 листопада, за день до святкування Національного дня Монако.

“Це дуже мила фотографія із зовсім іншою різдвяною ялинкою та іншою тональністю. Вона скоріше біла і срібляста, а не зелена і червона. І це дійсно красиво”, – прокоментував князь Альберт.

Святкування Різдва королівської сім’ї в цьому році буде стриманим через тривалу пандемію.

“У нас не було ніяких інших планів, окрім як провести свята між Монако і нашим маєтком в Roc Agel. Ми перестраховуємося. Це буде інше Різдво, і ми, звичайно, постараємося зробити його якомога приємнішим для дітей”, – додав Альберт.