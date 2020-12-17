Принц Вільям і Кейт Мідлтон поділилися своєю різдвяною листівкою

Фото вони опублікували у своєму Instagram-акаунті.
На знімку Кейт і Вільям зображені зі своїми дітьми: семирічним принцом Джорджем, п’ятирічною принцесою Шарлоттою і дворічним принцом Луї. Королівська родина позує в затишних светрах, сидячи на скирді сіна перед великою купою колод.
Фото було зроблено восени фотографом Меттом Портеусом у заміському будинку родини в Норфолку, Анмер Холл.
За даними People, фотографія потрапила в мережу раніше за її офіційну публікацію, оскільки герцоги Кембридзькі надсилали її співробітникам Національної служби охорони здоров’я Великої Британії на знак подяки за їх роботу в умовах епідемії коронавірусу.
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- Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і її чоловік принц Вільям відвідали фотовиставку Hold Still, присвячену пандемії коронавірусу.