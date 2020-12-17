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Принц Вільям і Кейт Мідлтон поділилися своєю різдвяною листівкою

Герцоги Кембридзькі принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися своєю різдвяною листівкою цього року.

Четвер, 17 грудня 2020, 19:15

Фото вони опублікували у своєму Instagram-акаунті.

На знімку Кейт і Вільям зображені зі своїми дітьми: семирічним принцом Джорджем, п’ятирічною принцесою Шарлоттою і дворічним принцом Луї. Королівська родина позує в затишних светрах, сидячи на скирді сіна перед великою купою колод.

Фото було зроблено восени фотографом Меттом Портеусом у заміському будинку родини в Норфолку, Анмер Холл.

За даними People, фотографія потрапила в мережу раніше за її офіційну публікацію, оскільки герцоги Кембридзькі надсилали її співробітникам Національної служби охорони здоров’я Великої Британії на знак подяки за їх роботу в умовах епідемії коронавірусу.

 

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

  • Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і її чоловік принц Вільям відвідали фотовиставку Hold Still, присвячену пандемії коронавірусу.
Теги: фото, Кейт Мідлдтон, листівка, принц Вільям, Різдво

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