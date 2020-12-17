Принц Вільям і Кейт Мідлтон поділилися своєю різдвяною листівкою

Герцоги Кембридзькі принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися своєю різдвяною листівкою цього року.

Фото вони опублікували у своєму Instagram-акаунті.

На знімку Кейт і Вільям зображені зі своїми дітьми: семирічним принцом Джорджем, п’ятирічною принцесою Шарлоттою і дворічним принцом Луї. Королівська родина позує в затишних светрах, сидячи на скирді сіна перед великою купою колод.

Фото було зроблено восени фотографом Меттом Портеусом у заміському будинку родини в Норфолку, Анмер Холл.

За даними People, фотографія потрапила в мережу раніше за її офіційну публікацію, оскільки герцоги Кембридзькі надсилали її співробітникам Національної служби охорони здоров’я Великої Британії на знак подяки за їх роботу в умовах епідемії коронавірусу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)