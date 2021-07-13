Кортні Кардаш’ян та її бойфренд Тревіс Баркер разом відвідали бій UFC 264 між Конором МакГрегором та Дастіном Пуар’є.

Про це повідомляє журнал People.

Коли камера наблизилася до закоханих, вони вирішили продемонструвати свої почуття відвертим поцілунком на публіку.

Для вечірнього виходу Кардаш’ян одягла чорний топ з одним рукавом, який вона поєднала зі шкіряними штанами та доповнила набором сережок із написом “Hate you”. Тим часом Баркер вдягнув чорну шкіряну куртку з білою футболкою. Усе це він доповнив чорною шапкою й металевим ланцюжком з черепом на шиї.

Про роман Кортні Кардаш’ян та музиканта Тревіса Баркера вперше заговорили на початку року. У день закоханих, 14 лютого, зірки підтвердили, що перебувають у стосунках. Однак відтоді пара рідко коментувала свій роман.