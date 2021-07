Про це повідомляє журнал People.

Коли камера наблизилася до закоханих, вони вирішили продемонструвати свої почуття відвертим поцілунком на публіку.

Для вечірнього виходу Кардаш’ян одягла чорний топ з одним рукавом, який вона поєднала зі шкіряними штанами та доповнила набором сережок із написом “Hate you”. Тим часом Баркер вдягнув чорну шкіряну куртку з білою футболкою. Усе це він доповнив чорною шапкою й металевим ланцюжком з черепом на шиї.

The hottest ticket in town! 🔥🎟️@TravisBarker, @KourtneyKardash & @JustinBieber just some of the stars shining at #UFC264! pic.twitter.com/zl857Xwbt3

— UFC Europe (@UFCEurope) July 11, 2021