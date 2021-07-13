Про це повідомляє журнал People.

Коли камера наблизилася до закоханих, вони вирішили продемонструвати свої почуття відвертим поцілунком на публіку.

Для вечірнього виходу Кардаш’ян одягла чорний топ з одним рукавом, який вона поєднала зі шкіряними штанами та доповнила набором сережок із написом “Hate you”. Тим часом Баркер вдягнув чорну шкіряну куртку з білою футболкою. Усе це він доповнив чорною шапкою й металевим ланцюжком з черепом на шиї.

Про роман Кортні Кардаш’ян та музиканта Тревіса Баркера вперше заговорили на початку року. У день закоханих, 14 лютого, зірки підтвердили, що перебувають у стосунках. Однак відтоді пара рідко коментувала свій роман.

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