Про це повідомляє журнал People.
Коли камера наблизилася до закоханих, вони вирішили продемонструвати свої почуття відвертим поцілунком на публіку.
Для вечірнього виходу Кардаш’ян одягла чорний топ з одним рукавом, який вона поєднала зі шкіряними штанами та доповнила набором сережок із написом “Hate you”. Тим часом Баркер вдягнув чорну шкіряну куртку з білою футболкою. Усе це він доповнив чорною шапкою й металевим ланцюжком з черепом на шиї.
The hottest ticket in town! 🔥🎟️@TravisBarker, @KourtneyKardash & @JustinBieber just some of the stars shining at #UFC264! pic.twitter.com/zl857Xwbt3
— UFC Europe (@UFCEurope) July 11, 2021
Про роман Кортні Кардаш’ян та музиканта Тревіса Баркера вперше заговорили на початку року. У день закоханих, 14 лютого, зірки підтвердили, що перебувають у стосунках. Однак відтоді пара рідко коментувала свій роман.
- У неділю Дастін Гленн Пуар’є, американський боєць змішаного стилю, переміг ірландця Конора МакГрегора в турнірі UFC 264, який проходив в суботу ввечері в Лас-Вегасі.