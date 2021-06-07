Запис Кокс виклала в Instagram.
Артисти виконали композицію Елтона Джона Tiny Dancer (“Крихітний танцюрист”), яку героїня Кудроу з серіалу “Друзі” називала найромантичнішою. От тільки Фібі вважала, що у пісні йдеться про Тоні Данца, американського актора та боксера. Кокс, Ширан, Карлайл і Джон вирішили заспівати для Кудроу саме варіант з “Друзів”.
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У відповідь Ліза Кудров записала своє відео, в якому в образі Фібі показала, як правильно потрібно було проспівати рядок про Тоні Данца. Актриса залишилася задоволена роликом від артистів і висловила захоплення оригінальною піснею Елтона Джона.
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Але на цьому історія не закінчилася – і сам Тоні Данца теж відреагував на те, що відбувається.
“Ви зробили мій день! Для мене це велика честь!” – написав він у Instagram.
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