Актриса Кортні Кокс опублікувала відео, на якому разом зі співаком Едом Шираном, співачкою Бренді Карлайл і співаком Елтоном Джоном співає для Лізи Кудров пісню, яку героїня серіалу "Друзі" Фібі Буффе вважала найромантичнішою.

Запис Кокс виклала в Instagram.

Артисти виконали композицію Елтона Джона Tiny Dancer (“Крихітний танцюрист”), яку героїня Кудроу з серіалу “Друзі” називала найромантичнішою. От тільки Фібі вважала, що у пісні йдеться про Тоні Данца, американського актора та боксера. Кокс, Ширан, Карлайл і Джон вирішили заспівати для Кудроу саме варіант з “Друзів”.

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У відповідь Ліза Кудров записала своє відео, в якому в образі Фібі показала, як правильно потрібно було проспівати рядок про Тоні Данца. Актриса залишилася задоволена роликом від артистів і висловила захоплення оригінальною піснею Елтона Джона.

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Але на цьому історія не закінчилася – і сам Тоні Данца теж відреагував на те, що відбувається.

“Ви зробили мій день! Для мене це велика честь!” – написав він у Instagram.