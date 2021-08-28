Про це повідомила пресслужба клубу.
“МЮ з радістю підтверджує, що клуб досяг домовленості з “Ювентусом” щодо трансферу Кріштіану Роналду, тепер питання залишається в особистих умовах, візі та медогляді”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Кріштіану, п’ятикратний володар Золотого м’яча, за свою кар’єру виграв більше 30 великих трофеїв, в тому числі п’ять титулів в Лізі чемпіонів УЄФА, чотири клубних чемпіонату світу ФІФА, сім чемпіонських титулів в Англії, Іспанії та Італії, а також чемпіонат Європи та чемпіонат рідної Португалії.
У своєму першому виступі за “Манчестер Юнайтед” він забив 118 голів у 292 іграх.
“Всі в клубі з нетерпінням чекають можливості знову зустріти Кріштіану в Манчестері”, – додали в пресслужбі.
Welcome 𝗵𝗼𝗺𝗲, @Cristiano 🔴#MUFC | #Ronaldo
— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021
- Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду під час передматчевої пресконференції демонстративно відставив убік зі столу пляшки з Coca-Cola.