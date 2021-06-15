Про це повідомляє New York Post.

Зазначається, що цю трикімнатну квартиру Роналду купив ще у 2015 році, коли Дональда Трампа ще не обрали президентом США, але він вже оголосив про намір балотуватися. Тоді зірковий футболіст заплатив за нерухомість 18,5 млн доларів.

Однак Роналду втратить величезні гроші, адже не зможе продати цю квартиру за таку ж суму. Наразі покупці пропонують лише 7,75 млн доларів.

Сума збитків складе 10,75 мільйона доларів. Безумовно, це велика сума, але не критична для такого багатія, як Роналду.

Додамо, що апартаменти футболіста виглядають розкішно. Ось кілька світлин.