До Олімпійських ігор 2021 року в Токіо кросівки Майкла Джордана, у яких він брав участь в змаганнях 1984 року, будуть виставлені на аукціон.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Компанія Sotheby’s готується розпочати онлайн-аукціон, який отримав назву “Олімпійська колекція”. На ньому будуть виставлені понад 50 пам’ятних предметів та предметів колекціонування, що пов’язані з Олімпіадою.

Найзначнішими будуть дві парі взуття. Це кросівки Converse Fastbreak, які носив Майкл Джордан під час Олімпійських ігор 1984 року, а також пара взуття, яку співзасновником Nike Білл Бауермен власноруч зробив для канадського спринтера Гаррі Джерома у 1960-х. Джером виграв бронзову медаль на Олімпійських іграх 1964 року в Токіо і встановив в цілому сім світових рекордів за свою кар’єру. А Джордан на літніх Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі був визнаний найкращим гравцем олімпійського турніру.

Взуття Джордана, як очікується, хочуть продати за 80-100 тисяч доларів. Кросівки Джерома очікують продати за 1,2 млн доларів.

Ці предмети будуть не єдиними елементами гардеробу спортсменів, що виставлять на аукціон. Повний перелік лотів опублікують згодом. Деякі з них виставлятимуться в галереях Sotheby’s у Нью-Йорку.