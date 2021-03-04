Американський телеканал Fox продовжив найтриваліший в історії телебачення серіал "Сімпсони" на 33 і 34 сезони.

Про це повідомляє видання Deadline.

Таким чином, проект буде виходити на каналі як мінімум до 2023 року, а загальне число епізодів складе 757 серій.

Виконавчий продюсер Джеймс Л. Брукс пожартував, що не дарма колись прийняв рішення не загинати пальці, рахуючи кількість сезонів.

Творець і виконавчий продюсер “Сімпсонів” Метт Грюнінг додав, що на глядачів чекає багато “сюрпризів”.

“Ми дуже раді, що” Сімпсонів “знову продовжили. Плануємо великі сюрпризи. Гомер втратить волосся, Мілгаус отримає контактні лінзи, а Барт у 33 раз відзначить свій десятий день народження”, – сказав він.

При цьому 32-ий сезон “Сімпсонів” має найвищі рейтинги для серіалу за останні п’ять років: в середньому кожен епізод дивляться 7 мільйонів глядачів на всіх платформах.

Генеральний директор FOX Entertainment Чарлі Колліер заявив, що із задоволенням дає добро на 33 і 34 сезони.

“Глибока шана і привітання Метту, Джиму, Алу і багатьом іншим чудовим колегам, які ретельно трудяться над серіалом. Як то кажуть, «практика призводить до досконалості»”, – сказав він.

Найтриваліший в історії телебачення серіал “Сімпсони” увірвалася в масову культуру в 1990 році і залишився однією з найбільш революційних і інноваційних розважальних франшиз, відомих у всьому світі. “Сімпсони” отримали 34 премії “Еммі” (в тому числі 11-ю в 2019 році за видатну анімаційну програму), 34 нагороди “Енні” і 13 премій Гільдії письменників Америки.

Це був перший мультсеріал, який отримав премію Пібоді. Також у 2012 році він був номінований на премію “Оскар” за короткометражку The Longest Daycare. Серіал також породив хітовий фільм і атракціон Universal Studios, а в 2000 році був удостоєний зірки на Голлівудській алеї слави.