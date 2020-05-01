Про це повідомили організатори фестивалю.

Зазначається, що угорський уряд подовжив заборону на проведення масштабних заходів до 15 серпня 2020 року, тому організатори прийняли рішення про перенесення.

“Sziget завжди був особливим через атмосферу, яку ви, наші сігетці, створюєте, і ми спустошені від того, що не зможемо побачити вас на Острові Свободи цього літа. Бажання розділити з вами незабутній тиждень – те, що веде нас вперед протягом всього року, і, хоча вся наша команда дуже тяжко працює над підготовкою фестивалю, вашій Sziget-пригоді тепер доведеться почекати до 2021 року. Хоч нам і важко говорити про це, ми вважаємо, що це рішення найкраще служить безпеці всіх вас і кожного, хто працює на нашому фестивалі”, – пояснили в пресслужбі Sziget.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sziget Festival (@szigetofficial) 30 Апр 2020 в 7:00 PDT